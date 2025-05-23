В Дружковке спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела

Спасатели ликвидировали пожар в Дружковке после ночного обстрела. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия ночного обстрела Дружковки Донецкой области.

По сообщению ГСЧС, вчера вечером россияне нанесли удар по жилому сектору города Дружковка, в результате чего загорелись жилой дом и автомобиль. Отмечается, что спасатели ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров.

Также пожарные Дружковки ликвидировали возгорание на территории местного предприятия — площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая и рано утром российские оккупационные войска обстреляли город Дружковка Краматорского района Донецкой области. Обстрел с применением, предположительно, кассетных боеприпасов, начался 22 мая около 22:30. До этого над городом слышался звук пролетающих беспилотников.