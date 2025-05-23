Авиация ударила по командному пункту армейского корпуса войск РФ в оккупированном Бахмуте

21 мая Воздушные силы ВСУ нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса российской армии в оккупированном городе Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
В результате удара существенно повреждено сооружение, где размещались захватчики.
«Этот удар серьезно понижает способность РФ планировать и проводить операции на Покровском направлении, одном из самых напряженных участков фронта», – отметили в Генштабе.
Напомним, что пилоты дронов уничтожили российских военных, которые хотели начать массированный штурм под городом Покровск на Донетчине.