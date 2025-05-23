Российские оккупанты из автоматов расстреляли пленных украинских военных под Покровском

Российские военные на украинских позициях под Покровском. Фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 22 мая российские войска совершили штурм позиций Сил обороны Украины недалеко от поселка Удачное Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Там выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих. Во время наступления россияне захватили в плен двух безоружных бойцов Сил обороны, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба других украинских защитников сейчас неизвестна.



Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.



Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению этого преступления.

Напомним, что 3 мая россияне расстреляли пленных украинских военных вблизи села Новополь Волновахского района.