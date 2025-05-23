Несколько десятилетий может длиться война РФ против Украины — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не видит быстрого разрешения российско-украинской войны при нынешнем руководстве РФ.
Об этом он заявил в статье в Le Monde.
По его мнению, это, как минимум, десятилетие нарастающей конфронтации.
Глава польского внешнеполитического ведомства полагает, что для прекращения войны необходимо, чтобы страна-оккупант осознала, что война стала ошибкой.
Кроме того, он отмечает, что такие войны обычно заканчиваются при смене ведущих лидеров, а не при тех, кто их начал.