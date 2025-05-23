Обмен пленными между Украиной и РФ может продлиться несколько дней

Россия и Украина начали обмен военнопленными в пятницу, 23 мая.



Как сообщают российские и зарубежные СМИ, процесс обмена продолжается на границе между Украиной и Беларусью. Он организован в несколько этапов и может продолжаться в течение нескольких дней.



Достичь договоренности о взаимной передаче пленных удалось на переговорах в Стамбуле, которые прошли на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, стороны передали друг другу списки пленных для обмена по формуле «1000 на 1000».



Президент США Дональд Трамп в своем утреннем заявлении написал, что обмен между Россией и Украиной «вступит в силу в ближайшее время».

Как сообщалось, 6 мая, в День украинской пехоты удалось освободить из российского плена более двух сотен украинских защитников.