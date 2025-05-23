Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: погиб работник, еще восемь человек ранены

Последствия ракетного удара по порту Одессы. Фото: вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Телеграм

23 мая российские оккупанты двумя баллистическими ракетами ударили по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



В результате атаки погиб работник порта. Еще восемь человек получили ранения, из них четверо – в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести и двое – получили незначительные травмы.



Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что в порту повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

Напомним, что в городе Покровск Донецкой области в результате удара авиабомбы частично сгорел главный корпус больницы интенсивного лечения.