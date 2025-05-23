Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость

В РФ принят закон, запрещающий жителям Херсона и Херсонской области, выехавшим в другие регионы, продавать квартиры, которые они приобрели по так называемым «жилищным сертификатам», пишет ІРС-Південь.

Запрет распространяется на пять лет с момента регистрации прав собственности.

Оккупационные власти нововведение объясняют тем, что переселенцы после получения жилья по «сертификату» продавали его и уезжали либо за границу, либо на подконтрольную украинским правительством территорию Украины.

По данным российских оккупантов, возбуждено уже более 70 уголовных дел по таким фактам.

Всего «жилищных сертификатов» было выдано около 101 тысячи.