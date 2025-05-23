В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть

В группировке «ДНР» продолжают критиковать работу коммунального предприятия «Вода Донбасса» за нерешенные проблемы, с которыми уже несколько лет сталкиваются жители оккупированной территории Донецкой области.



Директор «Донбасстеплоэнерго» Сергей Полхов, под контроль которого перейдут функции «Воды Донбасса», назвал главной проблемой оккупированных городов отсутствие воды. Одной из причин этому он считает «отсутствие должного контроля» и «кадровый голод». Однако нехватка кадров, по словам Полхова, это также проблема многих других коммунальных предприятий на оккупированной территории.



«Нехватка персонала доходит до 30%», — заявил он российским и местным изданиям.



На предприятии были задержки по зарплатам, признает Полхов. Эту проблему решают системой субсидирования предприятий. Сейчас оплаты коммунальных услуг не хватает для того, чтобы полностью покрывать заплату коммунальщиков в сфере канализации и водообеспечения.



Также он признал, что в ближайшее время в домах жителей оккупированного Донецка не будет централизованной горячей воды. Ее возобновление требует отдельной программы, заявил член «ДНР». Он объяснил это тем, что из-за долгого простоя системы горячего водоснабжения значительная часть инфраструктуры пришла в негодность.



Как сообщалось, в апреле 2025 года «ДНР» приняла решение о передаче предприятия «Вода Донбасса» под оперативное управление «Донбасстеплоэнерго».