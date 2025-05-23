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Украина вернула из плена 390 человек, обмен продолжится в выходные — Зеленский

23 мая 2025, 17:10

Украина вернула из плена 390 человек, обмен продолжится в выходные — Зеленский

Украина вернула из плена 390 человек, обмен продолжится в выходные — Зеленский

Из российского плена были освобождены 390 украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.

Это первая волна масштабного обмена «1000 на 1000», о котором стороны договорились во время встречи в Турции.

По словам главы государства, обмен продолжится в выходные: в субботу и воскресенье ожидается возвращение следующих групп украинцев. Зеленский подчеркнул важность освобождения каждого пленного и заверил, что по каждой фамилии проводится проверка.

Президент поблагодарил всех, кто участвует в процессе возвращения пленных, и добавил, что дипломатическая работа для подготовки следующих этапов обмена продолжается.

Достичь договоренности о взаимной передаче пленных удалось на переговорах в Стамбуле, которые прошли на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, стороны передали друг другу списки пленных для обмена по формуле «1000 на 1000».

Президент США Дональд Трамп в своем утреннем заявлении написал, что обмен между Россией и Украиной «вступит в силу в ближайшее время».

Как сообщалось, 6 мая, в День украинской пехоты удалось освободить из российского плена более двух сотен украинских защитников. 

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