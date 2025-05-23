Войска РФ обстреляли Константиновку — есть жертвы

В результате российского обстрела из ствольной артиллерии по Константиновке погиб мирный житель.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

Обстрел произошел 23 мая около 15:00 со стороны временно оккупированной территории.

Предварительно, российские войска применили ствольную артиллерию.

В результате обстрела погиб один гражданин, получивший ранения, не совместимый с жизнью.

Кроме того, повреждены два частных жилых дома — пострадали их фасады, говорится в сообщении.