Войска РФ обстреляли Константиновку — есть жертвы

В результате российского обстрела из ствольной артиллерии по Константиновке погиб мирный житель.
Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Обстрел произошел 23 мая около 15:00 со стороны временно оккупированной территории.
Предварительно, российские войска применили ствольную артиллерию.
В результате обстрела погиб один гражданин, получивший ранения, не совместимый с жизнью.
Кроме того, повреждены два частных жилых дома — пострадали их фасады, говорится в сообщении.