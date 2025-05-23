Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными с РФ

Списки для обмена пленными с РФ составлялись по единственному принципу — чтобы спасти как можно больше жизней, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.



«Военные и гражданские, мужчины и женщины — каждый из них наш. Мы действовали как единая команда с одной целью: вернуть украинцев домой как можно быстрее», — отметил министр.



Он добавил, что обмены продолжатся в ближайшие дни: Украина намерена вернуть всех пленных без исключения.



«Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них — наш. Списки формировали по единому критерию — сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней. Мы не забываем ни одного. И продолжаем работу, пока не вернем всех», — заявил Умеров.

Как сообщалось, Россия и Украина начали обмен военнопленными в пятницу, 23 мая.