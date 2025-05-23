Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными с РФ

23 мая 2025, 18:15

Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными с РФ

Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными с РФ

Списки для обмена пленными с РФ составлялись по единственному принципу — чтобы спасти как можно больше жизней, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Военные и гражданские, мужчины и женщины — каждый из них наш. Мы действовали как единая команда с одной целью: вернуть украинцев домой как можно быстрее», — отметил министр.

Он добавил, что обмены продолжатся в ближайшие дни: Украина намерена вернуть всех пленных без исключения.

«Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них — наш. Списки формировали по единому критерию — сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней. Мы не забываем ни одного. И продолжаем работу, пока не вернем всех», — заявил Умеров.

Как сообщалось, Россия и Украина начали обмен военнопленными в пятницу, 23 мая.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:33
«ДНР» завила о налете беспилотников на Макеевку прошлой ночью
19:08
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
18:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:38
В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть
16:37
Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость
15:20
Захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
10:10
Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском
00:02
Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича
21:56
Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня
16:22
На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов
15:18
В Севастополе давят на магазины за отказ «праздновать» 9 мая
14:20
Три года назад российские войска захватили Мариуполь
11:48
Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Что известно
09:43
ФСБ задержала жительницу оккупированного Донецка: ее подозревают «в финансировании ВСУ»
23:00
Главное за день: РФ ударила по пассажирскому автобусу в Херсоне. Украина начнет учитывать страховой стаж за рубежом
15:54
Оккупационный «мэр» Мариуполя заявил о возможном создании на «Азовстали» постиндустриального парка
23:00
Главное за день: Трамп и Путин обсудили перемирие. Пушилин предлагает не восстанавливать Донбасс, а показывать туристам
все новости
21:33
«ДНР» завила о налете беспилотников на Макеевку прошлой ночью
21:04
Знание английского для деканов будет обязательным — Кабмин
20:39
Портнов тайно посещал Украину перед убийством в Мадриде — СМИ
20:10
Кремль жалуется на «украинский террор» и требует вмешательства ООН, Киев отреагировал
19:58
РФ обещает передать Украине проект урегулирования конфликта после обмена пленными
19:08
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
19:00
Украина вернула пленных гражданских, отправив в Россию 70 граждан, осужденных за коллаборационизм
18:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
18:15
Умеров рассказал, как формировались списки на обмен пленными с РФ
17:54
Войска РФ обстреляли Константиновку — есть жертвы
17:20
Технологии: россиянам предложили вернуться к проводным средствам связи
17:10
Украина вернула из плена 390 человек, обмен продолжится в выходные — Зеленский
16:38
В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть
16:37
Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость
16:36
Ракетный удар РФ по Чугуеву: погибла женщина
16:30
Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: погиб работник, еще восемь человек ранены
16:00
Обмен пленными между Украиной и РФ может продлиться несколько дней
15:59
Российские войска продвинулись возле трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState
15:52
Несколько десятилетий может длиться война РФ против Украины — Сикорский
15:44
Российские оккупанты из автоматов расстреляли пленных украинских военных под Покровском
все новости
ВИДЕО
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
23 мая, 19:08
В результате атаки дронов сгорел один из цехов оборонного предприятия «Энергия» в Липецкой области России В Липецкой области РФ после атаки беспилотников сгорел один из цехов оборонного завода
23 мая, 13:46
MIM-23 Hawk во время работы. Фото: Воздушные Силы ВСУ ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ
23 мая, 12:12
По скоплению российской военной техники и личного состава в Курской области был нанесён удар. Фото: Пепел.Курск/Тelegram Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники
23 мая, 10:43
Момент удара FPV-дрона ВСУ по ТОС ВС РФ. Кадр из видео FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск
23 мая, 10:10
Ночью Дружковка подверглась комбинированной атаке россиян. Иллюстративное фото Дружковка ночью подверглась российскому обстрелу: гремели взрывы, возник пожар
23 мая, 09:20

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор