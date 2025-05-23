РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска

Россия планирует открыть в Луганске «технопарк» для разработки беспилотников. То есть снова использовать оккупированный город в военных целях. Об этом заявил так называемый «глава правительства» группировки «ЛНР» Егор Ковальчук.

«Лугамаш» — один из самых больших машиностроительных заводов в Украине. Раньше там производили вагоны, цистерны и локомотивы. Продукцию экспортировали более чем в десять стран. После захвата Луганска оккупанты вывезли оттуда оборудование. «Лугамаш» практически законсервирован. О создании индустриального парка на его территории группировка «ЛНР» заговорила в апреле. Теперь оказалось, что основной миссией «Лугамаша» будет производство дронов.

Помимо этого, группировка «ЛНР» заявляет, что в Кадиевке (ранее Стаханов) также появится индустриальный парк. Инвестором якобы выступит компания «Инграндстандарт». Она планирует привлечь на создание парка более миллиардарублей. Неясно, откуда, ведь сама была создана только лишь в середине апреля этого года в Хрустальном (бывший Красный Луч) с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Гендиректор здесь некий Денис Беликов из Ростовской области.

Каковы цели индустриального парка в Кадиевке оккупанты пока не говорят. Известно лишь, что там планируют разместить пять резидентов.

Напомним, в 2023 году на территории оккупированного предприятия «Лугамаш» произошел крупный пожар.