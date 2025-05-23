Украина вернула пленных гражданских, отправив в Россию 70 граждан, осужденных за коллаборационизм

В рамках украинского проекта «Хочу к своим» в Россию были отправлены 70 украинцев, которых суд обвинил в коллаборационизме. Взамен Украина вернула десятки гражданских, которых российские власти удерживали в неволе на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Проект реализуется при участии ГУР МО, СБУ и Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. На сайте проекта опубликованы профили 31 из выехавших с отметкой «Выехал/выехала».

Как сообщалось, Россия и Украина начали обмен военнопленными в пятницу, 23 мая.

Списки для обмена пленными с РФ составлялись по единственному принципу — чтобы спасти как можно больше жизней, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

На сайте государственного проекта «Хочу к своим» опубликованы профили 300 осуждённых коллаборационистов, которые изъявили желание выехать в Россию — при условии возвращения украинцев, удерживаемых в российском плену.



Правозащитники отмечают, что практика обмена гражданских людей противоречит нормам международного гуманитарного права. Освобождение гражданских лиц, незаконно лишённых свободы в результате российской вооружённой агрессии, должно происходить без каких-либо условий. Они опасаются, что такая инициатива в перспективе может привести к росту нарушений прав человека на оккупированных территориях.