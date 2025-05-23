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РФ обещает передать Украине проект урегулирования конфликта после обмена пленными

23 мая 2025, 19:58

РФ обещает передать Украине проект урегулирования конфликта после обмена пленными

РФ обещает передать Украине проект урегулирования конфликта после обмена пленными

Глава МИД России Лавров заявил, что российская сторона работает над проектом меморандума по урегулированию конфликта с Украиной и передаст его украинским коллегам после завершения обмена пленными, пишут российские СМИ.

Лавров сказал, что работа над меморандумом находится на завершающей стадии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал действия России, заявив, что неделя, потраченная Москвой на подготовку своего «меморандума» в ответ на призыв к немедленному прекращению огня, — это издевательство над мировым сообществом.

«Каждый день войны — это новые жертвы. Россия не считает человеческие жизни, но мир должен», — подчеркнул он в своем вечернем обращении. Зеленский добавил, что в Украине готовятся новые санкционные пакеты и призвал международных партнёров усилить давление на Кремль.

Глава государства также указал на необходимость немедленного прекращения огня, обмена пленными, возвращения депортированных детей и запуска дипломатических шагов к реальному миру. Он отметил, что «меморандум» Путина, скорее всего, служит лишь инструментом, с помощью которого Кремль попытается представить уступки, приемлемые для Дональда Трампа, с расчетом на отказ Украины от ее требований.

Напомним, стороны уже провели первый этап масштабного обмена по формуле «1000 на 1000», согласованного на переговорах в Стамбуле.

 

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