РФ обещает передать Украине проект урегулирования конфликта после обмена пленными

Глава МИД России Лавров заявил, что российская сторона работает над проектом меморандума по урегулированию конфликта с Украиной и передаст его украинским коллегам после завершения обмена пленными, пишут российские СМИ.

Лавров сказал, что работа над меморандумом находится на завершающей стадии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал действия России, заявив, что неделя, потраченная Москвой на подготовку своего «меморандума» в ответ на призыв к немедленному прекращению огня, — это издевательство над мировым сообществом.

«Каждый день войны — это новые жертвы. Россия не считает человеческие жизни, но мир должен», — подчеркнул он в своем вечернем обращении. Зеленский добавил, что в Украине готовятся новые санкционные пакеты и призвал международных партнёров усилить давление на Кремль.

Глава государства также указал на необходимость немедленного прекращения огня, обмена пленными, возвращения депортированных детей и запуска дипломатических шагов к реальному миру. Он отметил, что «меморандум» Путина, скорее всего, служит лишь инструментом, с помощью которого Кремль попытается представить уступки, приемлемые для Дональда Трампа, с расчетом на отказ Украины от ее требований.

Напомним, стороны уже провели первый этап масштабного обмена по формуле «1000 на 1000», согласованного на переговорах в Стамбуле.