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Кремль жалуется на «украинский террор» и требует вмешательства ООН, Киев отреагировал

23 мая 2025, 20:10

Кремль жалуется на «украинский террор» и требует вмешательства ООН, Киев отреагировал

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев продолжает настаивать на участии США в мирном процессе и не видит перспективы европейской безопасности без американского присутствия. Об этом он сообщил 23 мая, общаясь с журналистами в Киеве.

«Я не верю ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США. Мы нуждаемся в их вовлеченности и приветствуем мирные усилия президента Трампа», — отметил Сибига.

По его словам, Украина рассматривает возможность встречи на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, и надеется, что к ней сможет присоединиться и Дональд Трамп. Также Украина выступает за обязательное участие европейских стран в будущих переговорах.

Сибига подтвердил, что Киев по-прежнему готов к технической встрече с российской стороной в Ватикане и выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за это предложение. В то же время в Москве скептически отнеслись к такому сценарию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведение переговоров в Ватикане «будет выглядеть неэлегантно».

На этом фоне Россия продолжает обвинять Украину в якобы «террористических атаках» и нарушении норм ведения войны. Москва также связывает визиты европейских лидеров в Киев с усилением украинских ударов по территории РФ и требует реакции со стороны ООН, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее он заявил, что Россия продолжит работу «над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на провокации».

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