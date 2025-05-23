Кремль жалуется на «украинский террор» и требует вмешательства ООН, Киев отреагировал

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев продолжает настаивать на участии США в мирном процессе и не видит перспективы европейской безопасности без американского присутствия. Об этом он сообщил 23 мая, общаясь с журналистами в Киеве.



«Я не верю ни в какую инфраструктуру безопасности в Европе без США. Мы нуждаемся в их вовлеченности и приветствуем мирные усилия президента Трампа», — отметил Сибига.



По его словам, Украина рассматривает возможность встречи на высшем уровне между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, и надеется, что к ней сможет присоединиться и Дональд Трамп. Также Украина выступает за обязательное участие европейских стран в будущих переговорах.



Сибига подтвердил, что Киев по-прежнему готов к технической встрече с российской стороной в Ватикане и выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за это предложение. В то же время в Москве скептически отнеслись к такому сценарию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведение переговоров в Ватикане «будет выглядеть неэлегантно».



На этом фоне Россия продолжает обвинять Украину в якобы «террористических атаках» и нарушении норм ведения войны. Москва также связывает визиты европейских лидеров в Киев с усилением украинских ударов по территории РФ и требует реакции со стороны ООН, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Ранее он заявил, что Россия продолжит работу «над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, несмотря на провокации».