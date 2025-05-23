Юрист, бывший украинский политик Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде находился в Украине. Он встречался с высокопоставленными чиновниками, пишет «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.



Собеседники издания подтвердили, что Портнов был в Украине 17 и 18 мая. По данным издания, во время визита он встречался с высокопоставленными представителями, ответственными за работу правоохранительной системы.



Подробности содержания этих встреч и цель визита пока неизвестны.

По данным украинских СМИ, экс-чиновника расстреляли, когда он находился в автомобиле Mercedes: сначала в шею, затем в голову, — всего около пяти выстрелов.



Расследование ведет пятая группа по расследованию убийств Национальной полиции Испании совместно с криминалистическим отделом мадридского управления. Подозреваемые пока не задержаны.



Справка: Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в Луганске. Работал юристом, с конца 1990-х возглавлял юридические компании. С 2010 по 2014 годы занимал высокие должности в Администрации президента Виктора Януковича. После Революции достоинства уехал за границу.