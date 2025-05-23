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В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой

23 мая 2025, 22:06

В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой

В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области жители продолжают жаловаться на беспорядочный расход воды.

При сложившемся дефиците воды для потребителей в жилых кварталах сформированы целые водоемы.

На этот раз речной поток пошел по жилому району Ново-Калиново Макеевки. Пишут, что уже месяц течет вода, а водоканал бездействует.

В то же время вода на потребительские нужды подается в городе дозированно.

Людям только в комментариях остается негодовать на сложившуюся ситуацию, потому что к оккупационной власти обращаться бессмысленно. Она бездействует.

Недавно Новости Донбасса писали, что канализационные стоки текут улицами временно оккупированной Макеевки. В то же время из кранов в домах людей течет жижа неопределенного цвета вместо воды.

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