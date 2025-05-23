Визуально как «Шахед», но западная инженерия: в Украине разработали новый дрон

Фото: militarnyi.com

Украинская компания DeepStrikeTech запустила серийное производство многоцелевого ударного беспилотника «Батяр», способного преодолевать расстояния более 800 километров. Об этом говорится в сообщении компании для проекта «Мілітарний».

Изначально дрон создавался как дрон-камикадзе для ударов по тылам противника, однако со временем его функциональность была значительно расширена. Теперь «Батяр» может использоваться как ложная цель, фронтовой ударный беспилотник или бомбардировщик — в зависимости от типа нагрузки и программного обеспечения.

Фото: militarnyi.com

60-килограммовый дрон с бензиновым двигателем в дальней модификации способен нести боевую часть весом 18 кг. Разработка ориентирована на быстрое развертывание: запуск осуществляется с катапульты или автомобиля, без необходимости в специальных площадках или оборудовании. Даже получив повреждения, дрон способен удерживать курс при пикировании на цель.

Визуально «Батяр» напоминает иранско-российские «Шахеды», однако, по заявлению инженеров, аэродинамика аппарата проработана с нуля на основе западной технической документации и не имеет с ними прямой связи.

Также сообщается, что с 2025 года украинские военний начали получать и другие ударные БПЛА, например, UAS SETH — полностью автоматизированный дрон, который уже активно применяется на Торецком направлении.