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Фронтовые села: по Ильиновской громаде нанесен удар

23 мая 2025, 22:45

Фронтовые села: по Ильиновской громаде нанесен удар

Фронтовые села: по Ильиновской громаде нанесен удар

Краматорский район Донецкой области остается одной из горячих точек военных действий. Страдают мирные жители.

Оккупанты 23 мая атаковали Ильиновскую громаду.

Вблизи поселка Долгая Балка ВС РФ попали FPV-дроном по трактору. Водитель, который в это время выполнял полевые работы, получил ранения, несовместимые с жизнью.

Через некоторое время оккупационная армия ударила из РСЗО «Смерч» по селу Степановка. В результате у 65-летней женщины диагностирована минно-взрывная травма, рваная рана и ссадины. Она в момент удара находилась дома.

Немногим ранее, в Константиновке погиб мирный житель, в результате обстрела российской армией из ствольной артиллерии. 

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