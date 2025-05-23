Повреждены дома, авто и есть раненые: Киев и область атакованы дронами РФ

РФ атаковала столицу Украины беспилотниками. В Голосеевском районе Киева есть повреждения инфраструктуры в результате падения обломков дрона.



«Повреждены 4 авто и окна здания, без пострадавших», — сообщает глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



В результате атаки дронов в Броварском районе под Киевом ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет.



У них обоих осколочные ранения бедра, сообщили в областной военной администрации.



Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.



Поврежден частный дом и автомобиль.