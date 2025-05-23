Главное за день: Начался обмен пленными. Оккупанты ограничили права херсонцев на имущество

Общество



Из российского плена были освобождены 390 украинцев. Это первая волна масштабного обмена «1000 на 1000», о котором стороны договорились во время встречи в Турции. Обмен продолжится в выходные: в субботу и воскресенье ожидается возвращение следующих групп украинцев.



В рамках украинского проекта «Хочу к своим» в Россию были отправлены 70 украинцев, которых суд обвинил в коллаборационизме. Взамен Украина вернула десятки гражданских, которых российские власти удерживали в неволе на протяжении нескольких лет.



В РФ принят закон, запрещающий жителям Херсона и Херсонской области, выехавшим в другие регионы, продавать квартиры, которые они приобрели по так называемым «жилищным сертификатам», пишет ІРС-Південь.



Около 10 тысяч частных домов планируют снести в захваченном Мариуполе оккупационные власти. Самое большое количество домов планируют снести в Левобережном и Центральном районах захваченного города.



В группировке «ДНР» признали, что восстановить централизованное горячее водоснабжение в Донецке в ближайшее время невозможно из-за разрушенной инфраструктуры. Среди других причин -кадровый дефицит и слабый контроль, при этом нехватка персонала достигает 30%.



Боевые действия



Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: погиб работник, еще восемь человек ранены. В Купянске погиб сотрудник коммунальной службы, второй в реанимации. В Константиновке зафиксированы три попадания по городу, один человек погиб, еще один ранен, повреждены ⁠дома. Ракетный удар РФ по Чугуеву: погибла женщина. Два человека ранены в результате атаки дронов в Броварском районе Киевской области.



Во время выполнения задания недалеко от поселка Удачное на Донетчине россияне захватили в плен двух безоружных бойцов Сил обороны, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба двух других украинских военных неизвестна.



ВСУ нанесли удар по командному пункту 3-го армейского корпуса российской армии в оккупированном Бахмуте. В результате атаки существенно повреждено сооружение, где размещались захватчики.



Один из цехов завода «Энергия» сгорел в результате атаки БПЛА на Елец Липецкой области России. Пострадали девять работников предприятия. Завод производит аккумуляторы в том числе для БПЛА, а также батареи для авиации и флота.