В Донецкой области от российских атак снова пострадали жилые дома

Российские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам Донецкой области. За сутки наиболее пострадали Покровский и Краматорский районы. Погибли как минимум 4 человека, ещё 8 получили ранения.



Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре, несмотря на отсутствие военных объектов в этих районах, отметили в Донецкой областной военной администрации.



Покровский район. В Родинском разрушена административная постройка, повреждены 13 многоэтажек и 30 гаражей. Один человек погиб, двое ранены. В Покровске ранен один человек. В Шаховом пострадали два многоквартирных дома, несколько частных, магазин, кафе и две админпостройки. В Новом Шаховом полностью сгорел жилой дом. В Доброполье (Криворожская громада) поврежден объект инфраструктуры.

Краматорский район. В Лимане повреждены две частные постройки, инфраструктурный объект и многоэтажка. В Шандриголово — три дома. В Ильиновке — дом, гараж и автомобиль. В селе Долгая Балка погиб человек. В Степановке ранение получил один человек, разрушены 10 домов и газопровод. В Константиновке — двое погибших, четверо раненых, повреждены 11 частных и 5 многоэтажных домов, линии электроснабжения и газ, грузовик и производственный объект. В Стенках разрушены дом и грузовой автомобиль.