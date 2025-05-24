Украинская разведка уже зафиксировала более 150 казней военнопленных российскими оккупантами

Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины зафиксировали свыше 150 случаев казней украинских военнопленных, совершённых российскими военными.



В ГУР не уточнили, за какой период зафиксировано такое количество казней. Вероятно, речь идет о периоде с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Параллельно статистику ведут и другие украинские им международные ведомства.



Как сообщили в ГУР, все собранные доказательства систематически передаются в распоряжение украинских правоохранителей для расследований. В ряде случаев установлено, что российские военные действовали по прямым приказам убивать пленных. Эти преступления рассматриваются как часть целенаправленной политики, исходящей от руководства России.



Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине также подтверждает рост таких преступлений. В докладе от 19 марта 2025 года говорится о случаях, когда российские солдаты намеренно убивали или калечили украинских защитников, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен.



«Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а расстреливать их. Один из них процитировал заместителя командира бригады: “Пленные не нужны — расстреливать на месте”», — говорится в документе.



Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN прямо указал на степень ответственности за эти преступления.



«Они не могли бы происходить в таких масштабах и с такой частотой без приказа — или, по крайней мере, одобрения — со стороны высшего военного командования, что в России означает президента», — заявил он.

23 мая стало известно, что во время наступления в Донецкой области россияне захватили в плен двух безоружных бойцов Сил обороны, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Напомним, что 3 мая россияне расстреляли пленных украинских военных вблизи села Новополь Волновахского района.