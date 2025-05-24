Херсонщина: двое погибших, 11 раненых — Нацполиция

Национальная полиция фиксирует последствия обстрелов армией РФ.
В Херсонской области от российских обстрелов пострадали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Камышаны, Разлив, Берислав, Осокоровка, Качкаровка, Гавриловка, Монастырское, Михайловка.
В результате разной степени разрушений получили 25 объектов: три многоквартирных и 12 частных домов, медучреждение, два детских садика, админздание, банковское учреждение, газовая котельня, спортплощадка, гараж, два автомобиля.
Напомним, ночью Россия атаковала практически всю территорию Украины, подконтрольную украинскому правительству.