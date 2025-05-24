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Херсонщина: двое погибших, 11 раненых — Нацполиция

24 мая 2025, 12:57

Херсонщина: двое погибших, 11 раненых — Нацполиция

Херсонщина: двое погибших, 11 раненых — Нацполиция

Национальная полиция фиксирует последствия обстрелов армией РФ.

В Херсонской области от российских обстрелов пострадали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Камышаны, Разлив, Берислав, Осокоровка, Качкаровка, Гавриловка, Монастырское, Михайловка.

В результате разной степени разрушений получили 25 объектов: три многоквартирных и 12 частных домов, медучреждение, два детских садика, админздание, банковское учреждение, газовая котельня, спортплощадка, гараж, два автомобиля.

Напомним, ночью Россия атаковала практически всю территорию Украины, подконтрольную украинскому правительству. 

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