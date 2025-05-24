Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок

В центре оккупированного Донецка днем 24 мая произошел взрыв в жилом доме. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Повреждено 5 квартир пятиэтажного дома.

Из-под завалов спасены две женщины и мужчина, им оказывают помощь медики.

Также пострадал ребёнок, который не нуждается в госпитализации.

На месте работают экстренные службы.

Российские войска продолжают наносить удары по населённым пунктам Донецкой области. За сутки наиболее пострадали Покровский и Краматорский районы.