Украина вернула пленных в рамках обмена «307 на 307»

Сегодня, 24 мая, осуществлен новый этап обмена пленными с Украиной по формуле «307 на 307».

Сегодня — второй день масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000, согласованного при посредничестве Турции. Всего за два дня освобождено уже 697 человек.

Продолжения ожидают также завтра.

Среди освобожденных — военные ВСУ, пограничники и нацгвардейцы.

«Мы продолжаем тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы каждый украинец в неволе снова стал свободным», — акцентировал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 23 мая, в рамках первого этапа обмена Украина вернула домой около 400 сограждан.



