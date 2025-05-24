У фронта: Покровск в объективе

Жители Покровска Донецкой области спустились жить в подвалы.

Выйти на поиски воды и еды — опасно для жизни. Ездить на автомобиле означает подписать себе смертный приговор. Мирные жители перемещаются пешком и на велосипедах, сообщают в Нацполиции.

Группа «Белый ангел» каждый день прорывается в город, чтоб спасти тех, кто наконец-то решил эвакуироваться или нуждается в медицинской помощи.

Фотокорреспондент Анатолий Степанов запечатлел, каким стал прифронтовой Покровск.

Город среди руин, надежд и ожидания новых атак. Его объектив фиксирует не только разрушения, но и стойкость тех, кто остается.