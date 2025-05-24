В России атакован химзавод, производящий компоненты для взрывчатки и топлива

В Тульской области РФ утром 24 мая был атакован химический завод «Азот» в Новомосковске. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.



По его словам, на этом предприятии производятся химические вещества, которые могут применяться в военных целях. В частности, аммиачная селитра — компонент для взрывчатки, метанол — сырьё для горючего, в том числе ракетного, а аргон используется в металлургии, включая производство оборонной продукции.



Жители Новомосковска сообщают в местных чатах о попадании дронов в цеха «Аммиак-2», «Карбамид-2» и Цех-5А. По данным издания ASTRA, все три объекта находятся в непосредственной близости друг от друга.



Губернатор Тульской области подтвердил атаку и сообщил о повреждении газопровода, а также трёх пострадавших. Позже стало известно о повреждении ёмкостей с кислотой и эвакуации жителей деревни Грицово, расположенной в 10 км от завода.



По данным с сайта предприятия, НАК «Азот» — крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России, входит в состав холдинга «Еврохим». Завод выпускает широкий спектр продукции, включая удобрения, пластмассы, хлор, метанол, аргон и азотную кислоту.