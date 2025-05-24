Украинская артразведка накрыла «Бук-М3» на позиции: поражен ЗРК на 45 млн долларов

Украинские военные оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» на одном из ключевых направлений фронта. Об этом сообщила пресс-служба ОСГВ.



По информации, огонь по новейшему комплексу ПВО врага был скорректирован разведчиками артиллерийской разведки бригады «Чёрный лес». В момент поражения зенитный комплекс находился на позиции и готовился к проведению стрельб.



«Бук-М3» — одна из самых современных модификаций зенитных комплексов средней дальности в арсенале армии РФ. Его ориентировочная стоимость составляет около 45 млн долларов, а радиус поражения целей достигает 70 км. Этот ЗРК способен поражать цели в воздухе, на земле и на воде, что делает его важным элементом противовоздушной обороны.

Как сообщалось, операторы 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» поразили FPV-дронами зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и РСЗО «Ураган» армии РФ.