Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных

Общество



24 мая состоялся новый этап обмена пленными с Украиной по формуле «307 на 307». Всего за два дня освобождено уже 697 человек. Продолжения ожидают также завтра.



В центре оккупированного Донецка днем 24 мая произошел взрыв в жилом доме. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Повреждено 5 квартир пятиэтажного дома.



Боевые действия



В Херсонской области из-за атак РФ погибли два человека, 11 ранены. В Донецкой области погибли как минимум четыре человека, еще восемь получили ранения. Дроны атаковали Киев всю ночь, пострадали 15 человек. В результате атаки произошли пожары в жилой квартире в Соломенском районе и в нежилом помещении в Святошинском.



Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины зафиксировали свыше 150 случаев казней украинских военнопленных, совершённых российскими военными.



Россияне заявили, что войска РФ зашли в населенные пункты Локни и Юнаковку Сумской области. Однако военные группировки войск «Курск» опровергли эту информацию.



В Тульской области РФ был атакован химический завод «Азот» в Новомосковске. Известно о повреждении емкостей с кислотой и эвакуации жителей деревни Грицово, расположенной в 10 км от завода, повреждении газопровода, а также трех пострадавших.