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Комбинированная атака по Украине — не менее 10 погибших

25 мая 2025, 09:15

Комбинированная атака по Украине — не менее 10 погибших

Комбинированная атака по Украине — не менее 10 погибших

Ночью 25 мая 2025 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив различные виды вооружения: ударные беспилотники (БПЛА), крылатые и баллистические ракеты, а также авиацию.
Удары наносились по Киеву и области, Николаеву, Харькову, Тернополю, Конотопу, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой области, сообщает ГСЧС Украины.

Киев и область: погибли 3 человека, ранены не менее 20, повреждены жилые дома, студенческое общежитие, бизнес-центры и другие объекты. В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на студенческое общежитие, вызвав пожар. В других районах разрушения затронули частные дома и гражданские объекты.

Хмельницкая область: погибли 4 человека, ранены 5, разрушены 20 жилых домов, повреждены учебные заведения и коммунальный транспорт.

Николаевская область: есть погибший, пятеро ранены, частично разрушен 5-этажный жилой дом.

Харьков: 4 БпЛА ударили по городу. Троє поранених, среди них — ребенок, получивший ранения осколками стекла.

Тернопольская область: частично повреждено здание промышленного предприятия.

Сумская область (Конотоп): город пережил, по словам мэра, «самый массированный комбинированный удар со времен Второй мировой войны». Разрушен объект инфраструктуры, обесточены некоторые улицы.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив 14 баллистических ракет типа «Искандер-М»/KN-23.

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