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У Северодонецка 91-й день рождения

25 мая 2025, 10:26

У Северодонецка 91-й день рождения

У Северодонецка 91-й день рождения

Украинский Северодонецк сегодня празднует День города.

В этот день над городом в Луганской области развевается сине-желтый флаг.

«Наши луганские пограничники, наша "Помста" поддержали инициативу главы Луганщины Алексея Харченко и первого заместителя начальника Северодонецкой МВА Евгении Бойко и сделали сверхвозможное ко дню рождения нашего города», — сообщает Луганщина оперативная.

«Украина никогда не покинет свои города, никогда не отдаст их врагам, никогда не бросит на произвол украинцев.
Не остановимся и не простим. Над всеми украинскими городами будет развеваться только украинский флаг», — говорится в сообщении.

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