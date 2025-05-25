У Северодонецка 91-й день рождения

Украинский Северодонецк сегодня празднует День города.
В этот день над городом в Луганской области развевается сине-желтый флаг.
«Наши луганские пограничники, наша "Помста" поддержали инициативу главы Луганщины Алексея Харченко и первого заместителя начальника Северодонецкой МВА Евгении Бойко и сделали сверхвозможное ко дню рождения нашего города», — сообщает Луганщина оперативная.
«Украина никогда не покинет свои города, никогда не отдаст их врагам, никогда не бросит на произвол украинцев.
Не остановимся и не простим. Над всеми украинскими городами будет развеваться только украинский флаг», — говорится в сообщении.