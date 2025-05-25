Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов

Во временно оккупированной Запорожской области украинская разведка 24 мая ударила по поезду во время его движения, сообщает ГУР Украины.

Поезд выследили и, в момент перевозки горючего на железнодорожном участке «Верхний Токмак—Молочанск—Федоровка», вражеский состав полыхнул, как спичка.

Не менее трех цистерн с горючим уничтожено, говорится в сообщении.

Это вторая подобная акция в этом квадрате. Первая состоялась 14 декабря 2024 года, когда был уничтожен российский поезд с 40 цистернами горючего стоимостью $4 миллиона.