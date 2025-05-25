Обстрелы Донетчины: погибли 2 человека

За истекшие сутки россияне 43 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщила Донецкая ОВА.

С линии фронта эвакуировали 72 человека, в частности, 22 ребенка.

Согласно оперативной информации на 25 мая:

Покровский район. В Доброполье ранен человек, поврежден дом; в Белицком повреждено несколько домов. В Шаховом повреждено админздание, в Кучеревом Яру и Золотом Колодце разрушены склады. В Родинском ранен человек.

Краматорский район. В Лимане повреждены 5 частных домов, админздание, хозяйственное здание; в Новоселовке погиб человек, разрушены 2 дома, еще 7 повреждены; в Заречном повреждено 3 дома, в Торском — 1. В Крестище Святогорской громады поврежден автомобиль.

В Райгородке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект и легковушка. В Славянске повреждены 2 склада, 6 гаражей, промышленный цех и грузовик. В Андреевке ранен гражданский, поврежден грузовик.

В Константиновке повреждены 14 частных и 1 многоэтажный дом, линия электропередач. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто; в Яблоновке - 4 дома; в Заре ранен человек, повреждены 5 домов; в Старой Николаевке – еще один дом; в Берестке погиб человек и ранены 2, повреждены 4 дома.

Бахмутский район. В Северске повреждены 5 частных домов.