Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы

25 мая 2025, 18:04

Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы

Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы

Российское командование 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко отправляет на штурмы раненых и недолеченных военных. Об этом говорится в двух опубликованных в телеграм-каналах видео.

На первом видео сестра российского военного сообщила, что из 14-й больницы оккупированного Донецка ее брата выписали недолеченным. Он проходил курс после ранения. После выписки его направили в резервный батальон и пообещали провести ВВК для назначения новой категории годности. Но вместо ВВК ее брата вместе с другими ранеными отправили на фронт в поселок Пески.

По ее словам, «Мамай» (комбриг 5 бригады) приказал «обнулить» мужчин. Она говорит, что обращалась за помощью во все инстанции, прокуратуру. Но тщетно.

Другое видео записали 12 военнослужащих этого подразделения, некоторые из них во время записи видео стоят на костылях. По их словам, несмотря на непригодность к службе из-за ранений, их прикрепили к 3-МСБ 5-ОМСБр (в/ч 41698) и собираются отправить в бой.


5-я отдельная мотострелковая Донецкая бригада имени первого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко - незаконное вооруженное формирование 1-го армейского корпуса РФ. Формально находится в подчинении подконтрольной Москве группировки «ДНР».

В данной бригаде проходят службу как граждане РФ, так и незаконно мобилизованные граждане Украины, которых призвали в ряды оккупационной армии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Следует отметить, что проведение мобилизации гражданского населения на оккупированных территориях противоречит международному гуманитарному праву. В частности, IV Женевская конвенция 1949 года о защите населения содержит четкие запреты на принудительную мобилизацию или призыв жителей оккупированных территорий в армию.

В соответствии со ст. 51 IV Женевской конференции, государство-оккупант не имеет права принуждать или уговаривать лиц, находящихся под его контролем, служить в его вооруженных силах. Нарушение является основанием для привлечения к ответственности в международных судах.

ТЕГИ

Организации
международное гуманитарное право «ДНР»
Прочее
незаконная мобилизация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
18:04
Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
13:08
Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок
23:22
Главное за день: Начался обмен пленными. Оккупанты ограничили права херсонцев на имущество
22:06
В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой
21:33
«ДНР» завила о налете беспилотников на Макеевку прошлой ночью
19:08
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
18:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:38
В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть
16:37
Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость
15:20
Захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
10:10
Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском
00:02
Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича
21:56
Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня
16:22
На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов
все новости
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
19:30
Юсов объяснил, почему «азовцы» и гражданские пленные не вернулись домой
18:30
Среди освобожденных в рамках обмена нет гражданских, которые 8 лет в плену «ДНР» — Станислав Асеев
18:04
Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы
17:33
На РосТВ заявили, что вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область
17:30
Молчание США только затягивает войну — Зеленский
14:56
Ночью Россия снова ударила по Славянску
14:31
В Краматорске Донецкой области обновили въездную стелу
14:03
Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина»
13:25
Украина вернула из российского плена ещё 303 защитника
12:09
Обстрелы Донетчины: погибли 2 человека
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
10:26
У Северодонецка 91-й день рождения
09:42
Житомирщина: страна-агрессор убила детей
09:15
Комбинированная атака по Украине — не менее 10 погибших
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
17:51
РФ перебрасывает войска под Харьковскую область — СМИ
17:34
Спасатели подвезли воду жителям Дружковки
16:58
Информация о захвате Локни и Юнаковки не соответствует действительности — ГВ «Курск»
16:43
Украинская артразведка накрыла «Бук-М3» на позиции: поражен ЗРК на 45 млн долларов
все новости
ВИДЕО
Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина» Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина»
25 мая, 14:03
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
23 мая, 19:08
В результате атаки дронов сгорел один из цехов оборонного предприятия «Энергия» в Липецкой области России В Липецкой области РФ после атаки беспилотников сгорел один из цехов оборонного завода
23 мая, 13:46
MIM-23 Hawk во время работы. Фото: Воздушные Силы ВСУ ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ
23 мая, 12:12
По скоплению российской военной техники и личного состава в Курской области был нанесён удар. Фото: Пепел.Курск/Тelegram Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники
23 мая, 10:43
Момент удара FPV-дрона ВСУ по ТОС ВС РФ. Кадр из видео FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск
23 мая, 10:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор