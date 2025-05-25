Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы

Российское командование 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко отправляет на штурмы раненых и недолеченных военных. Об этом говорится в двух опубликованных в телеграм-каналах видео.



На первом видео сестра российского военного сообщила, что из 14-й больницы оккупированного Донецка ее брата выписали недолеченным. Он проходил курс после ранения. После выписки его направили в резервный батальон и пообещали провести ВВК для назначения новой категории годности. Но вместо ВВК ее брата вместе с другими ранеными отправили на фронт в поселок Пески.

По ее словам, «Мамай» (комбриг 5 бригады) приказал «обнулить» мужчин. Она говорит, что обращалась за помощью во все инстанции, прокуратуру. Но тщетно.

Другое видео записали 12 военнослужащих этого подразделения, некоторые из них во время записи видео стоят на костылях. По их словам, несмотря на непригодность к службе из-за ранений, их прикрепили к 3-МСБ 5-ОМСБр (в/ч 41698) и собираются отправить в бой.



5-я отдельная мотострелковая Донецкая бригада имени первого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко - незаконное вооруженное формирование 1-го армейского корпуса РФ. Формально находится в подчинении подконтрольной Москве группировки «ДНР».



В данной бригаде проходят службу как граждане РФ, так и незаконно мобилизованные граждане Украины, которых призвали в ряды оккупационной армии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Следует отметить, что проведение мобилизации гражданского населения на оккупированных территориях противоречит международному гуманитарному праву. В частности, IV Женевская конвенция 1949 года о защите населения содержит четкие запреты на принудительную мобилизацию или призыв жителей оккупированных территорий в армию.



В соответствии со ст. 51 IV Женевской конференции, государство-оккупант не имеет права принуждать или уговаривать лиц, находящихся под его контролем, служить в его вооруженных силах. Нарушение является основанием для привлечения к ответственности в международных судах.