Россияне действуют в нарушение международного гуманитарного права, проводя мобилизацию на оккупированных территориях.

Сестра военного опубликовала видеообращение. Она сообщила, что из 14-й больницы Донецка ее брата выписали недолеченным. Он проходил там курс после ранения. После выписки направили в резервный батальон и пообещали провести ВВК для назначения новой категории годности. Но вместо ВВК ее брата вместе с другими ранеными отправили в прифронтовой поселок Пески.

По ее словам, «Мамай» (комбриг 5 бригады) отдал приказ «обнулить» мужчин. Она говорит, что обращалась за помощью во все инстанции, прокуратуру. Но тщетно.

Другое видео записали 12 военнослужащих этого подразделения, некоторые стоят на костылях. По их словам, несмотря на непригодность к службе из-за ранений их прикрепили к 3-МСБ 5-ОМСБр (в/ч 41698) и собираются отправить в бой.

Проведение мобилизации гражданского населения на оккупированных территориях противоречит международному гуманитарному праву. В частности, IV Женевская конвенция 1949 года о защите населения содержит четкие запреты на принудительную мобилизацию или призыв жителей оккупированных территорий в армию.

Согласно ст. 51 IV Женевской конференции, государство-оккупант не имеет права принуждать или уговаривать лиц, находящихся под ее контролем, служить в ее вооруженных силах. Нарушение этого положения может быть основанием для привлечения к ответственности в международных судах.