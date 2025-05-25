Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В «ДНР» происходит незаконная мобилизация

25 мая 2025, 13:08

В «ДНР» происходит незаконная мобилизация

В «ДНР» происходит незаконная мобилизация

Россияне действуют в нарушение международного гуманитарного права, проводя мобилизацию на оккупированных территориях.

Сестра военного опубликовала видеообращение. Она сообщила, что из 14-й больницы Донецка ее брата выписали недолеченным. Он проходил там курс после ранения. После выписки направили в резервный батальон и пообещали провести ВВК для назначения новой категории годности. Но вместо ВВК ее брата вместе с другими ранеными отправили в прифронтовой поселок Пески.

По ее словам, «Мамай» (комбриг 5 бригады) отдал приказ «обнулить» мужчин. Она говорит, что обращалась за помощью во все инстанции, прокуратуру. Но тщетно.

Другое видео записали 12 военнослужащих этого подразделения, некоторые стоят на костылях. По их словам, несмотря на непригодность к службе из-за ранений их прикрепили к 3-МСБ 5-ОМСБр (в/ч 41698) и собираются отправить в бой.

Проведение мобилизации гражданского населения на оккупированных территориях противоречит международному гуманитарному праву. В частности, IV Женевская конвенция 1949 года о защите населения содержит четкие запреты на принудительную мобилизацию или призыв жителей оккупированных территорий в армию.
Согласно ст. 51 IV Женевской конференции, государство-оккупант не имеет права принуждать или уговаривать лиц, находящихся под ее контролем, служить в ее вооруженных силах. Нарушение этого положения может быть основанием для привлечения к ответственности в международных судах.

ТЕГИ

Организации
международное гуманитарное право «ДНР»
Прочее
незаконная мобилизация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:08
В «ДНР» происходит незаконная мобилизация
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
13:08
Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок
23:22
Главное за день: Начался обмен пленными. Оккупанты ограничили права херсонцев на имущество
22:06
В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой
21:33
«ДНР» завила о налете беспилотников на Макеевку прошлой ночью
19:08
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
18:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:38
В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть
16:37
Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость
15:20
Захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
10:10
Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском
00:02
Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича
21:56
Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня
16:22
На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов
15:18
В Севастополе давят на магазины за отказ «праздновать» 9 мая
все новости
14:56
Ночью страна-оккупант снова ударила по Славянску
14:31
В Краматорске Донецкой области обновили въездную стелу
14:03
Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина»
13:25
Украина вернула из российского плена ещё 303 защитника
13:08
В «ДНР» происходит незаконная мобилизация
12:09
Обстрелы Донетчины: погибли 2 человека
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
10:26
У Северодонецка 91-й день рождения
09:42
Житомирщина: страна-агрессор убила детей
09:15
Комбинированная атака по Украине — не менее 10 погибших
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
17:51
РФ перебрасывает войска под Харьковскую область — СМИ
17:34
Спасатели подвезли воду жителям Дружковки
16:58
Информация о захвате Локни и Юнаковки не соответствует действительности — ГВ «Курск»
16:43
Украинская артразведка накрыла «Бук-М3» на позиции: поражен ЗРК на 45 млн долларов
15:00
У фронта: Покровск в объективе
14:40
В России атакован химзавод, производящий компоненты для взрывчатки и топлива
13:55
Украина вернула пленных в рамках обмена «307 на 307»
13:08
Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок
12:57
Херсонщина: двое погибших, 11 раненых — Нацполиция
все новости
ВИДЕО
Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина» Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина»
25 мая, 14:03
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
23 мая, 19:08
В результате атаки дронов сгорел один из цехов оборонного предприятия «Энергия» в Липецкой области России В Липецкой области РФ после атаки беспилотников сгорел один из цехов оборонного завода
23 мая, 13:46
MIM-23 Hawk во время работы. Фото: Воздушные Силы ВСУ ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ
23 мая, 12:12
По скоплению российской военной техники и личного состава в Курской области был нанесён удар. Фото: Пепел.Курск/Тelegram Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники
23 мая, 10:43
Момент удара FPV-дрона ВСУ по ТОС ВС РФ. Кадр из видео FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск
23 мая, 10:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор