Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Молчание США только затягивает войну — Зеленский

25 мая 2025, 17:30

Молчание США только затягивает войну — Зеленский

Молчание США только затягивает войну — Зеленский

Президент Украины призвал союзников к усилению давления на Москву.

После массированной комбинированной атаки российской армии на Украину Владимир Зеленский заявил, что каждый такой террористический российский удар является достаточным поводом для новых санкций против Москвы.

Он отметил, что без действительно сильного давления на российское руководство невозможно остановить жестокость.

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что решимость сейчас имеет значение — решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех, кто хочет мира.

Напомним, ночью 25 мая Рооссия нанесла по Украине массированные атаки из разных видов оружия

ТЕГИ

Места
Украина Украина-Ес Украина-Россия Украина-США
Люди
Владимир Зеленский
Организации
президент украины
Прочее
Атаки обстрелы санкции против России
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
18:04
Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
13:08
Взрыв в центре Донецка: пострадали взрослые и ребёнок
23:22
Главное за день: Начался обмен пленными. Оккупанты ограничили права херсонцев на имущество
22:06
В оккупации: речной поток пошел Ново-Калиновкой
21:33
«ДНР» завила о налете беспилотников на Макеевку прошлой ночью
19:08
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
18:35
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
16:38
В «ДНР» признали: горячей воды в Донецке пока не будет, а коммунальщиков не хватает на треть
16:37
Переселенцам из Херсонщины российские власти запретили продавать недвижимость
15:20
Захватчики намерены снести около 10 тысяч частных домов в Мариуполе
23:38
Главное за день: Путин требует «буферную зону». ВСУ ударили по заводу в Туле
20:46
«ДНР» заявила о 8 пострадавших в поселке под Ясиноватой после обстрела
13:52
На оккупированной Луганщине закроют более 100 школ в 2025 году: в ОВА назвали основную причину
10:10
Четверо «кадыровцев» подорвались на УАЗе под Скадовском
00:02
Главное за день: Годовщина падения Мариуполя. В Испании убит экс-чиновник Януковича
21:56
Жителям в оккупированной Донетчине дают воду один раз в два дня
16:22
На оккупированной Донетчине мобильный оператор «Феникс» с 1 июня повышает стоимость ряда тарифных пакетов
все новости
21:30
Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек
19:30
Юсов объяснил, почему «азовцы» и гражданские пленные не вернулись домой
18:30
Среди освобожденных в рамках обмена нет гражданских, которые 8 лет в плену «ДНР» — Станислав Асеев
18:04
Командование «ДНР» отправляет раненых военных из бригады имени Захарченко на штурмы
17:33
На РосТВ заявили, что вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область
17:30
Молчание США только затягивает войну — Зеленский
14:56
Ночью Россия снова ударила по Славянску
14:31
В Краматорске Донецкой области обновили въездную стелу
14:03
Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина»
13:25
Украина вернула из российского плена ещё 303 защитника
12:09
Обстрелы Донетчины: погибли 2 человека
11:17
Украинские разведчики уничтожили горючее оккупантов
10:26
У Северодонецка 91-й день рождения
09:42
Житомирщина: страна-агрессор убила детей
09:15
Комбинированная атака по Украине — не менее 10 погибших
21:00
Главное за день: Обмен продолжается. Зафиксированы массовые казни военнопленных
17:51
РФ перебрасывает войска под Харьковскую область — СМИ
17:34
Спасатели подвезли воду жителям Дружковки
16:58
Информация о захвате Локни и Юнаковки не соответствует действительности — ГВ «Курск»
16:43
Украинская артразведка накрыла «Бук-М3» на позиции: поражен ЗРК на 45 млн долларов
все новости
ВИДЕО
Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина» Сумщина и Черниговщина: «буферная зона Путина»
25 мая, 14:03
РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска РФ решила разрабатывать беспилотники на заводе Луганска
23 мая, 19:08
В результате атаки дронов сгорел один из цехов оборонного предприятия «Энергия» в Липецкой области России В Липецкой области РФ после атаки беспилотников сгорел один из цехов оборонного завода
23 мая, 13:46
MIM-23 Hawk во время работы. Фото: Воздушные Силы ВСУ ВСУ показали работу ЗРК Hawk по крылатым ракетам РФ
23 мая, 12:12
По скоплению российской военной техники и личного состава в Курской области был нанесён удар. Фото: Пепел.Курск/Тelegram Из Курской области сообщают о прилете по скоплению российской военной техники
23 мая, 10:43
Момент удара FPV-дрона ВСУ по ТОС ВС РФ. Кадр из видео FPV-дрон ВСУ уничтожил ТОС-1А «Солнцепёк», обстреливавшую Волчанск
23 мая, 10:10

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор