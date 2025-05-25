Молчание США только затягивает войну — Зеленский

Президент Украины призвал союзников к усилению давления на Москву.

После массированной комбинированной атаки российской армии на Украину Владимир Зеленский заявил, что каждый такой террористический российский удар является достаточным поводом для новых санкций против Москвы.

Он отметил, что без действительно сильного давления на российское руководство невозможно остановить жестокость.

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что решимость сейчас имеет значение — решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех, кто хочет мира.

Напомним, ночью 25 мая Рооссия нанесла по Украине массированные атаки из разных видов оружия