На РосТВ заявили, что вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА на Курскую область

Скрин из эфира российского ТВ

Вертолет Владимира Путина во время его визита в Курскую область оказался «в эпицентре крупномасштабной атаки украинских беспилотников». Об этом заявил военнослужащий РФ Юрий Дашкин в эфире пропагандистского телеканала «Россия».



«В период времени когда президент работал в Курской области противник начал беспрецедентную атаку БПЛА. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотных летательных средств самолетного типа. Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена: атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были уничтожены», — заявил Дашкин.



Он заявил, что вертолет Путина находился «фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника».



Юрий Дашкин в звании генерал-майора занимает пост командира 32-й дивизии ПВО имени маршала авиации Покрышкина, базирующейся в Ржеве.



Напомним, Путин посетил Курскую область 20 мая, но официально о его визите туда объявили лишь на следующий день.



Также сообщалось, что глава Кремля якобы планирует посетить оккупированные Донецкую и Луганскую области Украины.