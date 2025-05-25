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Юсов объяснил, почему «азовцы» и гражданские пленные не вернулись домой

25 мая 2025, 19:30

Юсов объяснил, почему «азовцы» и гражданские пленные не вернулись домой

Заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юсов прокомментировал отсутствие военнослужащих «Азова» среди освобожденных в рамках масштабного обмена 1000 на 1000. Об этом сообщает «Суспільне».

По словам Юсова, процесс происходил на основе «взаимных списков», и именно российская сторона определяла, кого готова передать Украине, и так же украинская сторона формировала свой список.

«Украина борется за каждого своего гражданина. Украина работает очень в тяжелых условиях полномасштабного вторжения, и Мариупольский гарнизон — это одно из приоритетных направлений по возвращению», — заявил он.

Юсов также напомнил, что с 2014 года Россия системно игнорирует запросы на обмен отдельных категорий пленных или откровенно отказывает, заявляя, что «это не военнопленные и они не могут быть возвращены в рамках обмена». 

Судя по всему Юсов имел в виду гражданских пленных, захваченных Россией.

Напомним, украинский журналист, писатель и экс-пленный «ДНР» Станислав Асеев заявил, что в рамках обмена пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000 на свободу не вышел ни один из гражданских пленных, которые находятся в плену РФ уже восемь лет.

Кроме того командир 1-го корпуса НГУ «Азов» полковник Денис Прокопенко с позывным «Редис» заявил, что во время обмена пленными с Россией, который прошел в три этапа, не обменяли ни одного «азовца», и он не верит, что власть заинтересована в возвращении этих бойцов.

 

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Азов Юсов Обмен пленными Денис Прокопенко гражданские пленные
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