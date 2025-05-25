Главное за день: Завершен обмен «1000 на 1000». Атаки РФ унесли жизни 12 человек

Общество



Украина вернула из российского плена ещё 303 защитника. Этот обмен стал последним в рамках договорённостей «1000 на 1000». Среди освобождённых — бойцы Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.



Заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал отсутствие военнослужащих «Азова» среди освобожденных в рамках масштабного обмена 1000 на 1000. Он сообщил, что именно российская сторона определяла, кого готова передать Украине, и так же украинская сторона формировала свой список.



Российское командование 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы группировки «ДНР» Александра Захарченко отправляет на штурмы раненых и недолеченных военных. Об этом стало известно из видеообращений родственников.



Боевые действия



Вчера вечером и ночью войска РФ массированно атаковали Украину. 12 человек погибли, еще 60 ранены в 13 регионах. Удары наносились по Киеву и области, Николаеву, Харькову, Тернополю, Конотопу, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой области. Также известно о по меньшей мере двое раненых в Доброполье и Лимане, сообщили в полиции Донецкой области.



Вертолет Владимира Путина во время его визита в Курскую область оказался «в эпицентре крупномасштабной атаки украинских беспилотников». Об этом заявил военнослужащий РФ Юрий Дашкин в эфире пропагандистского телеканала «Россия».