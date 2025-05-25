Ситуация в Часов Яре: 24 бригада отбила штурм россиян на броне и мотоциклах

Скриншот из видео 24 ОМБр

Сегодня утром на отрезке ответственности 24 ОМБр имени короля Данила в городе Часов Яр Донецкой области российские войска попытался прорваться к позициям украинских защитников на боевых машинах десанта (БМД), бронеавтомобилях и мотоциклах. Об этом сообщили представители 24 Отдельной механизированной бригады имени короля Данила.



«Силами бригады и дружественных подразделений атака оккупантов провалилась — некоторые машины противника были сожжены прямо во время движения. Уничтожено: БМД с десантом, бронемашина «Тигр» и шесть штурмовиков на мотоциклах», — говорится в сообщении.



По данным 24 бригады оборона города Часов Яра продолжается. Город расположен между Бахмутом, который был захвачен российскими силами весной 2023 года, и Константиновкой, пребывающей под контролем Украины.







Ранее сообщалось, что армия РФ пытается прорваться севернее трассы «Покровск-Константиновка» и одновременно обойти со стороны города Часов Яр.



13 мая 24 бригада также показала видео штурма на бронемашинах с десантом.