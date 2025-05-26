Ночью беспилотники атаковали российскую Елабугу: здесь производят ударные дроны

Беспилотники совершили налет на российскую Елабугу. Иллюстративное фото

Серию взрывов слышали жители города Елабуга в Республике Татарстан (РФ), расположенного в около 1200 километрах от границы с Украиной: именно здесь расположен завод, который производит ударные беспилотники типа «Шахед», которыми россияне атакуют Украину. Также предприятие производит разведывательные дроны «Альбатрос».

«В небе над Елабугой сбивают беспилотники. Местные жители сообщают о работе ПВО», — написало издание Baza.

По сообщению местного телеграм-канала, около 22:00 часов 25 мая в аэропорту «Нижнекамск» (Бегишево) Республики Татарстан власти ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Расстояние от аэропорта до города Елабуга — почти 50 километров.

Также в сети распространили кадры из Елабуги этой ночью. На видео слышно работу сил противовоздушной обороны, взрывы, а также видны вспышки в небе и пролеты беспилотников.

Местные власти, в частности мэр Елабуги Рустем Нуриев, пока не комментировали атаку дронов по городу.

Напомним, что Елабуга в Татарстане не впервые попадает под удар беспилотников. В апреле 2025 года ударные дроны повредили производство ударных беспилотников типа «Шахед», действующее в городе: ранее в Кремле заявляли, что планируют нарастить производство БпЛА на предприятии «Алабуга».