В Туле и Ивановской области РФ дроны атаковали заводы

В Ивановской области России беспилотники атаковали химический завод. Фото: ASTRA

В Кинешме Ивановской области России ночью прогремели взрывы. По информации местных жителей, был атакован Дмитриевский химический завод. Об этом пишет издание ASTRA.

В оперштабе Ивановской области заявили: «В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы».

Также жители российской Тулы всю ночь сообщали о взрывах.

Украинские OSINT-каналы публикуют видео, как утверждается, атаки на оборонный завод «СПЛАВ», однако актуальность видео пока не подтверждена. Спутники NASA пожар в районе «СПЛАВа» не фиксируют, обратила внимание ASTRA.

Ранее в текущем месяце завод уже атаковали дважды — 7 и 22 мая.

В ночь на 22 мая был поражен один из действующих цехов принадлежащего «Ростеху» НПО «СПЛАВ» — производителя РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним. Цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.