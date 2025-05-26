В Туле и Ивановской области РФ дроны атаковали заводы

В Кинешме Ивановской области России ночью прогремели взрывы. По информации местных жителей, был атакован Дмитриевский химический завод. Об этом пишет издание ASTRA.
В оперштабе Ивановской области заявили: «В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки. На месте падения обломков работают спецслужбы».
Также жители российской Тулы всю ночь сообщали о взрывах.
Украинские OSINT-каналы публикуют видео, как утверждается, атаки на оборонный завод «СПЛАВ», однако актуальность видео пока не подтверждена. Спутники NASA пожар в районе «СПЛАВа» не фиксируют, обратила внимание ASTRA.
Ранее в текущем месяце завод уже атаковали дважды — 7 и 22 мая.
В ночь на 22 мая был поражен один из действующих цехов принадлежащего «Ростеху» НПО «СПЛАВ» — производителя РСЗО, авиаракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним. Цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.
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