Пожар в винницком ТЦК и СП: загорелась электросеть

Пожар произошёл на 5-м этаже.

Утром 26 мая в Виннице произошёл пожар в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Местные жители сняли видео с места происшествия.



По информации, предоставленной «Суспільному» группой коммуникаций, возгорание началось в 7:30 из-за короткого замыкания в электросети. Площадь пожара составила 6 кв. м. Пламя ликвидировали к 8:10.

Напомним, российская армия нанесла удар по городу Белицкое в Донецкой области — в результате загорелась пятиэтажка.