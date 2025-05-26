ВСУ нанесли удар МиГ-29 по войскам РФ в Козинке

Удар по позициям ВС РФ в Белгородской области. Фото: кадр из видео

Экипаж истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ с помощью высокоточных боеприпасов AASM HAMMER уничтожил место сосредоточения российских войск в селе Козинка Белгородской области. Об этом сообщили пилоты в своём блоге «Соняшник».



В целом за прошедшие сутки потери российских войск составили около 1000 человек. Также украинские силы уничтожили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня и два средства ПВО.

Кроме того, сбиты 264 беспилотника оперативно-тактического уровня, 53 ракеты и 92 единицы автомобильной техники оккупантов.