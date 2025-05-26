Шесть человек ранены из-за российских обстрелов Донецкой области 25 мая — ОВА

За минувшие сутки российские оккупационные войска 43 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 26 мая сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Покровский район. В Криворожье разрушен склад, сгорели три грузовика и прицеп. В Шахово разрушены 3 дома, еще 15 повреждены; в Кучеревом Яру разрушены склады. В Мирнограде повреждено здание. В Родинском ранен человек, повреждены два многоэтажных дома. В Доброполье ранен человек.
Краматорский район. В Алексеево-Дружковке повреждена промзона; в Николаеве ранен человек. В Константиновке повреждены 2 админздания, 2 частных дома, многоэтажка и линия электропередач. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто; в Берестке – еще один дом; в Роскошном ранен мирный житель, поврежден автомобиль. В Андреевке ранен человек, повреждены 2 хозяйственных здания, инфраструктурный объект и автомобили.
Бахмутский район. В Северске ранен человек, повреждены 5 частных домов.
С прифронтовых территорий эвакуирован 41 человек, в том числе 7 детей, сообщил начальник ОВА.
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