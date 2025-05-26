Железняк: Минфин незаконно закрыл реестр возмещения НДС

Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал действия Минфина Украины за закрытие реестра возмещения НДС, заявив, что никто не давал им на это право.



По словам депутата, на эту проблему обращали внимание не только журналисты Forbes, но и депутаты Верховной Рады.



«Идиотское объяснение о якобы "факторе безопасности" легко опровергается даже комментарием Гайдая», — отметил Железняк.



Он сообщил, что из-за повторяющихся проблем с возмещением НДС вопрос о восстановлении полноценной работы реестра будет вынесен на ближайшее заседание профильного комитета.

Железняк также назвал ситуацию показательной, указав на ряд острых проблем:

в бюджете на оборону — дефицит 400 млрд грн, и неясно, где брать эти средства;

военные жалуются на нехватку дронов;

финансирование закупки лекарств для тяжёлобольных обеспечено лишь на 60%;

отсутствует ясность в вопросе внешней помощи и экспорта в ЕС;

из-за нехватки средств казначейство уже придерживает возмещение НДС бизнесу.

«И при этом, единственное, что финансируется в полном объёме — идиотская программа кэшбека. С начала года на неё потратили уже 2 млрд гривен», — подчеркнул депутат.