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ВСУ сбили 9 ракет и 288 дронов РФ за ночь 26 мая

26 мая 2025, 11:37

ВСУ сбили 9 ракет и 288 дронов РФ за ночь 26 мая

ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ ПВО Украины. Фото: ВС ВСУ

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о результатах массированной воздушной атаки России на ночь 26 мая.

Противник применил 364 средства воздушного нападения, в том числе:

  • 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, выпущенных с Ту-95МС;
  • 355 ударных дронов типа Shahed и других беспилотников-имитаторов.

Атаку отражали силы ПВО: авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, РЭБ и беспилотные системы.

По состоянию на 11:00 украинская ПВО сбила все 9 ракет и уничтожила 288 вражеских БпЛА, из них:

  • 233 — огневыми средствами,
  • 55 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксированы попадания в 5 локациях, а также падения сбитых дронов в 10 местах.

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