ВСУ сбили 9 ракет и 288 дронов РФ за ночь 26 мая

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о результатах массированной воздушной атаки России на ночь 26 мая.
Противник применил 364 средства воздушного нападения, в том числе:
Атаку отражали силы ПВО: авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, РЭБ и беспилотные системы.
По состоянию на 11:00 украинская ПВО сбила все 9 ракет и уничтожила 288 вражеских БпЛА, из них:
Зафиксированы попадания в 5 локациях, а также падения сбитых дронов в 10 местах.
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