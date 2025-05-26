В Ивановской области РФ дроны повредили склад химзавода

Склад материально-технического обеспечения Дмитровского химического завода (ДХЗ) в Кинешме Ивановской области России поврежден в результате ночной атаки БПЛА. Об этом сообщают источники издания ASTRA

Как минимум 2 беспилотника попали по территории ДХЗ в ночь на 26 мая, выяснила ASTRA. По данным источников в МЧС РФ, повреждение получило здание склада материально- технического обеспечения. Пострадавших нет.

В оперштабе Ивановской области ранее заявили, то на «промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки».

Как сказано на сайте Дмитровского химического завода, он «является крупным российским производителем широкой линейки химической продукции для различных отраслей промышленности и народного хозяйства».