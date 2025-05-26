РФ всё чаще использует срочников для сбития БПЛА

Сбитый БПЛА СБС. Фото: кадр из видео

Во время вчерашней атаки на один из важных объектов противника стало известно, что российская армия всё чаще привлекает срочников для сбивания украинских беспилотников. Одно из таких видео опубликовал телеграм-канал «Exilenova+».



На кадрах видно, как мобильная огневая группа РФ открывает огонь по приближающемуся БПЛА и в итоге сбивает его.



«Мобильных огневых групп становится всё больше. Отдельный вопрос — это время полёта БПЛА и высота: их слишком легко обнаруживать и сбивать. Нужно работать в этом направлении, ведь дроны — очень лёгкая мишень», — отмечается в подписи к видео.

Напомним, ночью беспилотники атаковали российскую Елабугу, где производят ударные дроны. Также в Туле и Ивановской области РФ дроны атаковали заводы.